இசையால் மெஸ்மரிசம்... யுவன் சங்கர் ராஜாவால் ஹிட்டடித்த டாஃப் 5 திரைப்படங்கள் !

சென்னை : யுவன் சங்கர் ராஜா 17 வயதில் இசையமைப்பாளராக தன் சினிமா வாழ்க்கையை தொடங்கினார். இளையராஜாவின் மகன் என்பதால் பெரிய படத்திற்கு இசையமைக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு எளிதாக கிடைத்து விட்டது. அதேசமயம் அவரை இளையராஜா எந்த மேடையிலும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கவில்லை. என் மகனுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு வேண்டும் என்று ரசிகர்களிடம் கேட்டதும் இல்லை. தகுதியும் திறமையும் இருந்தால் நீயே முன்னேறி வா என்று விட்டுவிட்டார் இளையராஜா.

இளையராஜா யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இசையை ஒருபோதும் எந்த மேடையிலும் பாராட்டியது இல்லை. அப்படிப்பட்ட யுவன் சங்கர் ராஜாவுக்கு முதல் சில படங்கள் தோல்வியில் முடிந்தது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக இருக்கும் பலரின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்களித்திருக்கிறார் யுவன். இன்று வரை இந்த கூட்டணி வெற்றி கூட்டணியாக பார்க்கப்படுகிறது. இன்று 42வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வரும் யுவனின் இசையால் வெற்றிப் பெற்ற டாப் 5 திரைப்படங்களை இப்போது பார்க்கலாம்.

English summary

Yuvan shankar raja has composed music for more than 100 films and has given numerous hit songs in his 25 years of career so far. He has composed music for movies in Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. Yuvan is celebrating his 42nd birthday today.