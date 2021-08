“மண்டை மேல கொண்டை” குஷ்புவின் இந்த லேட்டஸ்ட் மாற்றத்திற்கு இதுதான் காரணமா?

சென்னை: நடிகை குஷ்பு 80களில் இருந்ததை போலவே மீண்டும் ஸ்லிம்மாகி இளம் ஹீரோயின்களுக்கு டஃப் கொடுத்து வருகிறார்.

"மண்டை மேல கொண்டை" என குஷ்பு போட்டுள்ள லேட்டஸ்ட் போட்டோ வைரலாகி வருகிறது.

விஜய் டிவி.,யின் பிரபல ஷோவில் களமிறங்கும் 4 தலைவிகள்... குஷியில் ரசிகர்கள்

இந்நிலையில், அடுத்ததாக தனது இந்த லேட்டஸ்ட் மாற்றத்திற்கான காரணத்தையும் குஷ்பு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

English summary

Actress Khushbu will soon seen in Colors Tamil Dance show ‘Dance vs Dance’ Season 2. She shares some of the latest photos of her in the sets of that dance show.