அங்கே போயா செல்ஃபி எடுப்பாங்க… ஷிவானியின் போட்டோவால் ஷாக்கான ரசிகர்கள் !

சென்னை : பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான ஷிவானி நாராயணன் ஒரு செல்ஃபி புகைப்படத்தை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்த புகைப்படத்திற்கு லைக்குகள் குவிந்து வரும் நிலையில், ஏராளமான ரசிகர்கள் ஏடாகூடமாக கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

லோகேஷ் கனகராஜுடன் செல்ஃபி.. ’விக்ரம்’ படத்தில் கமீட் ஆனதை கன்ஃபார்ம் பண்ண மைனா நந்தினி!

சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஷிவானிக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

English summary

Actress Shivani Narayanan was after became a social media star and stunning her followers with her hot photos and videos, especially on Instagram.