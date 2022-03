இனி திரும்பி வர மாட்டேன்... ஆலியா மானசாவின் போஸ்டால் மனம் நொருங்கிய ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகை ஆலியா மானசா இனி திரும்பி வர மாட்டேன் என சொல்லி இருப்பதை கேட்டு அவரது ரசிகர்கள் கடும் அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்துள்ளனர். எதற்காக இப்படி ஒரு பதிவை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

சின்னத்திரையில் ஒரே சீரியலில் பிரபலமாகி, நம்ம வீட்டு பொண்ணு என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தக் கூடிய நடிகைகள் மிக சிலரே. அப்படி ஒரே சீரியலில் ஏகப்பட்ட ஃபேன்சை தனக்கென சம்பாதித்தவர் ஆலியா மானசா. விஜய் டிவியில் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்றாக இருந்த ராஜா ராணி சீரியல் மூலம் சின்னத்திரைக்கு வந்தவர் ஆலியா.

என்ன ஆச்சு வனிதாவுக்கு.. இப்படி இளச்சி போயிட்டீங்க.. நலம் விசாரிக்கும் ரசிகர்கள் !

English summary

Serial actress Alya Manasa has confirmed that she will not return to the Raja Rani 2 series. Riya will play the role of Sandhya permanently. Alya Manasa was blessed with a boy baby today. Alya and Sanjeev shared this happy news on their respective social media pages.