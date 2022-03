ராஜா ராணி 2 லிருந்து வெளியேறும் ஆலியா... புதிய சந்தியா யார் தெரியுமா ?

சென்னை : ராஜா ராணி 2 சீரியலில் சந்தியா கேரக்டரில் நடித்து வரும் ஆலியா மானசா, சீரியலில் இருந்து விலக முடிவு செய்துள்ளார். இதனால் புதிய சந்தியா விரைவில் என்ட்ரி கொடுக்க போகிறார். ஆனால் ரசிகர்கள் இந்த நடிகையை சந்தியா கேரக்டரில் நடிக்க வையுங்கள் என கேட்டு வருகிறார்கள்.

விஜய் டிவியில் பிரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்களில் ஒன்று ராஜா ராணி 2. இதில் லீட் ரோலாக சரவணன் ரோலில் சித்துவும், அவரது மனைவியாக சந்தியா ரோலில் ஆலியா மானசாவும் நடித்து வருகிறார்கள். இந்தியில் பல வருடங்களுக்கு முன் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு, பிறகு தமிழில் டப் செய்து என் கணவன் என் தோழன் என்ற பெயரில் ஒளிபரப்பான சீரியலின் கதை தான் ராஜா ராணி 2 சீரியலின் கதை.

English summary

Alya Manasa decided to temporarily quit the Raja Rani 2 series. She will go on maternity leave and will continue after a short break. So the new Sandhya will enter the series soon. Fans requested to replace Alya permanently with Sidhu's real wife, Shreya, as the new Sandhya.