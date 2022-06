பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அடுத்து வர போகும் ட்விஸ்ட் இது தான்

சென்னை : பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அடுத்ததாக மற்றொரு ட்விஸ்ட் நடைபெற உள்ளதாம். இது தொடர்பான ப்ரோமோக்கள் வெளியாகி உள்ளது. அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

விஜய் டிவியில் விறுவிறுப்பாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் சீரியல்களில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலும் ஒன்று. டைட்டில் ரோலான கண்ணம்மா கேரக்டரில் நடித்த ரோஷினி பிரியன் துவங்கி இந்த சீரியலில் நடித்த பல நடிகர்கள் மாற்றப்பட்டு விட்டனர். இதனால் டாப் இடத்தில் இருந்த பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் தற்போது டல் அடிக்கிறது.

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலை விட்டு விலகும் அருண்... பாரதியாக களமிறங்கும் பிரபல நடிகர்!

In Bharathi Kannamma serial, actor Sabari to come as new entry in this serial. Earlier he play lead role in Velaikaran serial. He enter as love interest with Venba. But fans asked to stop this serial.