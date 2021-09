அப்போ இவங்க எல்லாம் பிக்பாஸுக்கு போகலையா... உண்மையை உடைத்த சோஷியல் மீடியா

சென்னை : அதிகமான ரசிகர்களைக் கொண்ட ரியாலிட்டி ஷோவாக இருந்து வருகிறது விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சி எப்போது துவங்கும் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ள போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர். இதற்கிடையில் போட்டியாளர்கள் பட்டியல் என தினம், தினம் வெளியாகும் புதுப்புது பட்டியல்களும், தகவல்களும் ரசிகர்களை குழப்பமடைய வைத்துள்ளது. போட்டியாளர்கள் பட்டியலில் இருக்கிறார்கள் என சொல்லப்படும் நபர்கள், முதலில் அமைதி காப்பதும், பிறகு மறுப்பதும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Already some sources said mila, priyanka, kani are going to bigg boss. It is clear from the photos released that all three of them, who are on all of the Big Boss contestants lists, did not go into the Big Boss house. It is only clear that Vijay TV is going to field 16 unexpected contestants in the style of Expect the Unexpected as Kamal usually says in the Big Boss promo. After that fans are totally confused on bigg boss season 5 final contestant list.