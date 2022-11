பேம்பர்ஸ் போட்ட பாப்பாவா குயின்ஸி.. கோட்டா குழந்தையை அழ வைத்த அசீம்.. அடுத்த வாரம் இருக்கு!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் சனிக்கிழமை எபிசோடு காரசாரமாக அனல் பறக்கும் விவாதங்களுடன் அரங்கேறியதை பார்த்த ரசிகர்கள் இப்போதெல்லாம் வீக் டேஸ் ஷோவை விட வீக்கெண்ட் ஷோ நல்லா இருக்கே என கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் அசீமை வார வாரம் போட்டியாளர்கள் நாமினேட் செய்து வரும் நிலையில், குரூபிஸம் ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது என கமல் முன்பாக புகார் கொடுக்க ஆரம்பித்த அசீம் குயின்ஸை பங்கமாக பப்ளிக்காக வெளுத்து வாங்கி விட்டார்.

இவ்வளவு வன்மத்தை இவ்ளோ நாளா எங்கே வச்சிருந்தீங்க அசீம் என ஒட்டுமொத்த பிக் பாஸ் ரசிகர்களும் கேட்கும் அளவுக்கு குயின்ஸியை க்ளீன் போல்டாக்கி விட்டார்.

English summary

Azeem blasts Queency is a pampered child in the Bigg Boss Tamil 6 house Azeem blasts Queency is a pampered child in the Bigg Boss Tamil 6 house in front of Kamal Haasan in Saturday episode is a worth watchable one. Azeem also reveals about Favorism and Groupism playing a big game in this house.