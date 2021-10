ஏமாற்றப்படும் லட்சங்கள்... என்ன சொய்ய போகிறார் பாக்யலட்சுமி?

சென்னை: விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பாக்யலட்சுமி சீரியல் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. பெண்களின் மனம் கவர்ந்த இந்த சீரியல் அடுத்தடுத்த, திருப்பங்களுடன் சுவாரஸ்யமாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

வீட்டாரின் எதிர்ப்பு மற்றும் கேலிகள், பல கட்ட தடைகளை தாண்டி 1000 பேருக்கான சமையல் ஆர்டரை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கிறார் பாக்யலட்சுமி. இதனால் சாதித்து விட்டோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் பாக்யாவிற்கு, அவர் எதிர்பார்த்ததற்கும் மேலாக பணம் கொடுக்கிறார் தொழிலதிபர் ராஜசேகர். இதற்கிடையில் சமையல் செய்து கொடுத்தவர்கள் பணம் கேட்டு பாக்யாவிற்கு நெருக்கடி தருகிறார்கள்.

என்னது அதுக்குள்ள 3 வருஷம் ஆயிடுச்சா... போஸ்ட் போட்ட விஜய் சேதுபதி!

பாக்யாவின் அக்கவுண்டிற்கு ரூ.3 லட்சத்தை அனுப்புகிறார் ராஜசேகரின் பிஏ. நாளை பணம் வந்து விடும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கும் பாக்யா, 3 லட்சத்தையும் முழுவதுமாக கையில் வாங்கி பார்க்க வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறார். அம்மாவின் ஆசையை நிறைவேற்ற ஓகே சொல்கிறார் மகன் எழில். இப்படியாக கடந்த வார எபிசோட் நிறைவடைந்தது.

English summary

In Baagyalakshmi serial latest promo, baagya shared her bank details to unknown person who contact through phone. and lost 3 lakhs rupees of that fake call. after know this information from bank, baagya and ezhil were shocking.