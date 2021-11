வளைகாப்பு விழாவில் கணவருடன் குத்தாட்டம் போட்ட பாக்யலட்சுமி சீரியல் நடிகை

சென்னை : பிரபல நடன இயக்குனர் சின்னாவின் மகளான நடிகை ஜெனிஃபர், நந்திதா என்ற பெயரில் ஹீரோயினாக சில தமிழ் படங்களில் நடித்தார். பாரதிராஜா இயக்கிய ஈரநிலம் படத்தின் மூலம் ஹீரோயின் ஆன ஜெனீஃபர், ராவண தேசம் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார்.

பிறகு பட வாய்ப்புக்கள் குறைந்ததால், பார்த்திபன் கனவு உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் வந்து அயிட்டம் சாங் ஆடி பல ரசிகர்களை கவர்ந்தார். இவர் ஆடிய அயிட்டம் சாங்களில் பல ஹிட் ஆகி உள்ளன. அதற்கு பிறகு 2007 ல் கேமிராமேன் காசி விஸ்வநாதன் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு, வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆனார்.

நீ மர்லின் மன்றோ குளோனிங்கா.. இல்ல.. ஜெனிஃபர் லோபஸோட ஸ்கேனிங்கா.. நடிகையை பார்த்து உருகும் ஃபேன்ஸ்!

Recently Baagyalakshmi serial actress Jennifer takes under water liplock photoshoot. now she took kutthattam with her husband with bumb on baby showering function. fans appreciate this attitude.