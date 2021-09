ஜோதிகா ஸ்டைலில் களமிறங்கும் பாக்யலட்சுமி...குவியும் ரசிகர்கள் ஆதரவு

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிப்பாகும் சீரியல்களில் குடும்ப தலைவிகளின் முழு ஆதரவையும் பெற்ற சீரியல் பாக்யலட்சுமி. குடும்ப தலைவிகள் படும் கஷ்டங்கள், அவர்களின் உணர்வுகள், சாதிக்க துடிக்கும் குடும்ப தலைவிகள் சந்திக்கும் எதிர்ப்புக்கள் ஆகியவற்றை காட்டுவதாக பாக்யலட்சுமி சீரியல் பல பெண்களின் ஃபேவரைட் சீரியலாக உள்ளது.

இடையில் கொஞ்சம் டிராக் மாறியது போன்ற காணப்பட்ட பாக்யலட்சுமி சீரியல் கதையின் போக்கு, மீண்டும் ஃபாமுக்கு திரும்பி உள்ளது ரசிகர்களிடம் மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒவ்வொரு முறையும் கோபி மாட்டிக் கொள்வதை போல் கொண்டு போய் கடைசி நிமிடத்தில் அவர் தப்பித்து விடுவது, ராதிகா உடனான சீன்கள், ஜெனி - செழியன் இடையேயான சண்டைகள் என கொஞ்சம் போரடித்தது.

English summary

Baagyalakshmi serial latest promo shows that she successed in her first big catering project. she followed the foot steps of jyothika which doing in 36 vayadhinilae movie. fans appreciate and give support to baagyalakshmi promo.