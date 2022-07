வீட்டை விட்டு வெளியேறும் பாக்யா...அடுத்து வர போகும் ட்விஸ்ட் இதுதான்

சென்னை : விஜய் டிவியில் பிரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களில் ஒன்று பாக்யலட்சுமி. 500 எபிசோட்களை கடந்து, ரசிகர்களின் மனம் கவர்ந்த சீரியலாக விறுவிறுப்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது.

பாக்யாவின் கணவர் கோபி, ராதிகாவை திருமணம் செய்யும் முடிவில் தீவிரமாக இருக்கிறார்.இதற்காக பல ஏமாற்று வேலைகள் செய்கிறார். பாக்யாவை ஏமாற்றி, கோர்டிற்கு அழைத்துச் சென்று விவாகரத்திற்கு கையெழுத்து போட வைக்கிறார். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக கோபிக்கு ஏற்படும் விபத்தால் பாக்யாவிற்கு மொத்த உண்மையும் தெரிய வருகிறது.

அடிதுள்..ரிலீசுக்கு முன்பே 3 சர்வேதச விருதுகளை அள்ளிய பார்த்திபனின் இரவின் நிழல்

இதனால் அதிர்ந்து போகும் பாக்யா, வீட்டிற்கு வரும் கோபியிடம் நிற்க வைத்து கேள்வி கேட்கிறார். மொத்த குடும்பம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கும் போது அத்தனை உண்மைகளையும் போட்டு உடைத்து விடுகிறார் பாக்யா. ஒட்டு மொத்த சீரியல் ரசிகர்களும் ஆவலாக எதிர்பார்த்த அந்த சீன் நடந்து முடிந்துள்ளது. கோபி, குடும்பத்திடம் வசமாக சிக்கிக் கொண்டு விட்டார்.

English summary

In Baakyalakshmi serial, Baakya walked out from the home in yesterday episode. Today, Radhika get ready for go to Mumbai. But her mother and brother adviced and try to change her mind. Radhika's mother strongly adviced that she must to marry Gopi. But this time Radhika thinking about mother's advice and changed her mind to marry Gopi.