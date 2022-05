கோபியை துரத்தியடிக்கும் ராதிகா... மூர்த்தி போட்ட பிட்டு நல்லா வேலை செய்யுதே

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்களில் தற்போது மிகவும் விறுவிறுப்பாக போய் கொண்டிருக்கும் சீரியல்களில் ஒன்று பாக்யலட்சுமி. சமீப நாட்களாக அதிகமானவர்களால் விரும்பி பார்க்கப்படும் சீரியலாகவும் பாக்யலட்சுமி இருந்து வருகிறது.

இல்லத்தரசிகள் படும் கஷ்டங்களை சொல்வதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சீரியல், தற்போது பாக்யலட்சுமியின் கணவர் கோபியை மையமாக வைத்தே சென்று கொண்டிருக்கிறது. பாக்யலட்சுமியை விட கோபி கேரக்டருக்கு தான் ஃபேன்ஸ் அதிகம்.

English summary

In Baghyalakshmi latest promo, Bagya doubt on Gopi. Meanwhile Radhika asked Gopi to meet his family. But Gopi refused her request. Radhika got angired and asked Gopi to go out from her home. Fans eagerly waiting for this episode.