உலக மகா நடிகன்ய்யா நீ...தவிடு பொடியாகும் திட்டம்...குடும்பத்திடம் வசமாக சிக்கும் கோபி

சென்னை : விஜய் டிவியில் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் பாக்யலட்சுமி சீரியலில் இந்த வாரம் குடும்பத்தினரிடமும், ராதிகாவிடமும் கோபி வசமாக சிக்கும் சீன் நடக்க போகிறதாம். இதனால் ரசிகர்கள் மிக ஆர்வமாக இந்த வார எபிசோடிற்காக காத்திருக்கிறார்கள்.

விஜய் டிவியில் விறுவிறுப்பாக செல்லும், பிரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல் பாக்யலட்சுமி. குடும்ப தலைவிகளை மிகவும் கவர்ந்த சீரியல். ஆரம்பத்தில் குடும்ப தலைவிகள் படும் கஷ்டத்தை சொல்வதாக அமைக்கப்பட்ட இந்த சீரியல், தற்போது குடும்ப தலைவிகளுக்கு நம்பிக்கை, தைரியம் கொடுப்பதாக மாறி உள்ளது.

In Baghyalakshmi serial upcoming episode, Gopi made a plan to stop his father's birthday function. He make a drama as he was affected of chest pain. Meanwhile he said that same lie to Radhika. But Kathi know about the master plan of Gopi.