கண்ணம்மா, வெண்பா விலகல்...பாரதி கண்ணம்மாவிற்கு இப்படி சோதனையா

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் டாப் ரேட்டிங் சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. 2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்த சீரியல் தற்போது 600 எபிசோட்களை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட், விறுவிறுப்பு என செல்வதால் இந்த சீரியலுக்கு ரசிகர்கள் அதிகம். டாக்டரான பாரதியும், கண்ணம்மாவும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்கிறார்கள். பல சதி வேலைகள் செய்து இவர்களை பிரிக்கிறாள் வெண்பா. கண்ணாவிற்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளில் ஒன்றை மாமியார் செளந்தர்யா எடுத்துச் சென்று வளர்க்கிறார்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 போட்டியாளர்களில் யாருக்கு அதிக சம்பளம் தெரியுமா ?

நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு தனக்கு பிறந்த மற்றொரு குழந்தை பற்றிய உண்மையை தெரிந்து கொள்கிறாள் கண்ணம்மா. குழந்தை ஹேமா தன்னுடன் தான் இருக்க வேண்டும் என பாரதியும், கண்ணம்மாவும் பிடிவாதமாக இருக்கிறார்கள். அடுத்து என்ன நடிக்கும் என இப்படி சுவாரஸ்யமாக கதை செல்கிறது.

English summary

Roshini Haripriyan officially quits from barathi kannamma serial. october 23 rd was her last shooting day in barathi kannamma. not only kannamma, venba character also quit in the end of the year. farina azhad going forward to delivery.