’பெட்டர் ஹாஃப்’ காதலியிடம் சாப்பிட்ட பில்லுக்கு பாதி பணம் கேட்ட காதலன், அடேய்: நீயா நானா சுவாரஸ்யம்

சென்னை: நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் ராசியில்லாத ராஜா, ஆண்கள்-பெண்கள் நிகழ்ச்சி சுவாரஸ்யமாக நகர்ந்தது.

பேப்பரில் போன் நம்பரை எழுதி பெண்ணின் காலடியில் போடுவது, டைம் கேட்பது, ஸ்கூட்டியில் கவிதை எழுதி வைப்பது, பாட்டுப்பாடி காதலை வரவழைப்பது என 80-ளின் டெக்னிக்கில் இன்றைய இளம் தலைமுறை பையன்கள் இருப்பதாக சொன்னார்கள்.

ஒன்றாய் சேர்ந்து ஆடிய போது கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆச்சி அதனால் காதலை சொல்லப்போனேன் அந்தப்பெண் வேறு ஒருவரை காதலிக்கிறார் என்றார் ஒரு பையன்.

நீயா நானாவில் இந்த வாரம் என்ன டாப்பிக் தெரியுமா? வெளியான அட்டகாச புரமோ.. ரக்கட் பாய்ஸ் புலம்பல்!

English summary

The 'Rasi illa Raja', the men-women show moved interestingly on Neeya Nana. They said that today's young generation of boys have 80's technique of writing phone number on paper and putting it on girl's feet, asking time, writing poetry on scooty, singing to attract love. When we danced together, the chemistry worked out, so I went to say love. A guy said the girl is in love with someone else.