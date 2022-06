ராதிகாவை சந்திக்கும் பாக்யா...பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது ?

சென்னை : மிக விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்பது தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.அடுத்த அதிரடி என்னவாக இருக்கும் என எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இன்றைய தேதியில் விஜய் டிவியில் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் சீரியல் எது என்றால், அது பாக்யலட்சுமி சீரியல் தான். அதிலும் மிக முக்கியமான அதிரடி திருப்பங்கள், விறுவிறுப்பு என செம சுவாரஸ்யமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

English summary

In Bhagyalakshmi serial, Gopi revealed the truth to Radhika. Radhika upset and fith with Gopi. In latest promo, Bhagya meets Radhika. Fans eagerly waiting to know what happen next in this serial. Will Radhika revealed truth about Gopi to Bhagya.