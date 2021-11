சீரியலில் இருந்து விலகியதற்கு இதுதான் காரணம்… பாரதி கண்ணம்மா ரோஷினி விளக்கம் !

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து வெளியேறிய ரோஷினி அந்த சீரியலில் இருந்து விலகியதற்கான காரணத்தை கூறியுள்ளார்.

இதில் கண்ணம்மாவாக ரோஷினி ஹரிபிரியனும், பாரதியாக அருண் பிரசாத்தும் நடித்து வந்தனர்.

மஞ்ச காட்டு மைனாவாக மனதை வருடும் பிக் பாஸ் ஷெரின்!

இந்நிலையில் சினிமா வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இந்த சீரியலில் இருந்து விலகுவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தார்

சமீபத்தில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் படக்குழுவினர் செட்டில் அவருக்கு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி நடத்தி வழியனுப்பு வைத்தனர்.

English summary

Roshini who played Kannama rose to fame after the success of this serial. But she quit the serial recently and the reason for which was unknown.