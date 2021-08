“பாரதி கண்ணம்மா“ நீண்ட நாள் சஸ்பென்ஸ்… அதிர்ச்சியில் பாரதி !

சென்னை : பாரதி கண்ணம்மா தொடரில் லக்‌ஷ்மி, கண்ணம்மாவின் குழந்தை என்ற உண்மை பாரதிக்கு தற்போது தெரிவந்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக நீடித்து வந்த சஸ்பென்ஸ் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9 மணிக்கு இத்தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

நடிகர் கதிர் நடிக்கும் த்ரில்லர் படத்தின் வித்தியாசமான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானது!

அனைவரின் மனம் கவர்ந்த இத்தொடர், இல்லத்தரசிகளுக்கு மிகவும் பிடித்த தொடர்களில் ஒன்றாக உள்ளது.

English summary

The Bharathi Kannamma serial which is telecast on Vijay TV has got its viewers hooked with its twists and turns galore.