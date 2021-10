அந்த சீரியலில் நடித்தது பெரிய தவறு...ஓப்பனாக சொன்ன பாரதி கண்ணம்மா வெண்பா

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. இந்த சீரியலில் லீட் ரோலாக கண்ணம்மா ரோலில் ரோஷினி ஹரிபிரியனும், பாரதியாக அருண் பிரசாத்தும் நடிக்கிறார்கள். வில்லியான டாக்டர் வெண்பா ரோலில் ஃபரீனா ஆசாத் நடித்து வருகிறார்.

இவர் சில மாதங்களுக்கு முன் தனது முதல் குழந்தைக்காக கர்ப்பமாக உள்ளதாக சோஷியல் மீடியாவில் அறிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து பெரிய வயிற்றுடன் இருக்கும் ரீல் வீடியோக்கள் வெளியிடுவது, விதவிதமாக கலர்ஃபுல் கர்ப்பகால ஃபோட்டோஷுட் நடத்துவது என ரசிகர்களை கவர்ந்து வந்தார்.

English summary

Farina Azad who played antagonist role in Vijay tv famous serial Bharathi Kannamma as Dr.Venba. Recently she replied fans quries in Ask me Anything. one of the fan asked, one wrong decision in your life. she replied that nachiyarpuram serial.