காதல், மோதல், கோஷ்டி, வெறுப்பு, சூழ்ச்சி..முழு சந்திரமுகியாக மாறும் பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள்

பிக்பாஸ் சீசன் 6 ஆரம்பித்தது 3 நாட்கள் முடியவில்லை, அதற்குள் அனைத்துவிதமான சூழ்ச்சி வலைகளும் பின்ன ஆரம்பித்துவிட்டது.

காதல், மோதல், சூழ்ச்சி, வஞ்சகம், கோஷ்டி என முழு சந்திரமுகியாக மாற ஆரம்பித்துவிட்டனர் போட்டியாளர்கள்

ஒருவரை குறிவைத்து ஒரு குழுவாக இயங்குபவர்கள் மறுகணம் தனித்தனியாக தங்களுக்குள் மோதி பிரிந்தது எந்த பிக்பாஸ் போட்டியிலும் காணமுடியாத ஒன்று.

English summary

Bigg Boss season 6 started in less than 3 days and by then all kinds of webs of intrigue have started to weave. The contestants have started to become full of love, conflict, intrigue, deceit and faction. People who work as a team to target one another and clash with each other separately are something that cannot be seen in any Bigg Boss competition.