உண்மைதான் நம்புங்க... பிக் பாஸ் சீசன் 5... வேறலெவல் அப்டேட் !

சென்னை : அதிக ரசிகர்களை கொண்ட பிக் பாஸ் சீசன்5 நிகழ்ச்சியின் லோகோ அடுத்த வாரம் வெளியாக உள்ளது.

இந்தியாவில் தமிழ் உள்ளிட்ட 7 மொழிகளில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில், தமிழில் 4 சீசன் முடிந்து, 5வது சீசன் விரைவில் தொடங்க உள்ளது.

தமிழில், விரைவில் தொடங்க உள்ள பிக் பாஸ் சீசன்5ல் கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்கள் பெயர் குறித்த, அடுத்தடுத்து அறிவிப்புகள் வந்து சீசன் 5 மீதான எதிர்பார்ப்பை தூண்டி உள்ளது.

சொந்தக்காரங்க என்னை ஆபாச நடிகைன்னு தான் கூப்பிடுறாங்க; கண்ணீர் வடித்த பிக் பாஸ் பிரபலம்

English summary

Tamil superstar Kamal Haasan will be seen as the host of Tamil reality show Bigg Boss Tamil’s fifth season too. The fourth season of the most controversial Tamil reality show was a huge hit.