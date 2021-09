பார்ப்பதெல்லாம் உண்மையில்லை...இன்னும் 5 நாட்கள் மட்டுமே...அசத்தலாக வெளியான பிக்பாஸ் ப்ரோமோ

சென்னை : அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு பிரம்மாண்டமாக துவங்கப்பட உள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது.

பிக்பாஸ் துவங்கும் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது முதலே, அடுத்த கேள்வியாக யாரெல்லாம் பங்கேற்கிறார்கள் என்பது தான் அனைவரின் மனதிலும் எழுந்துள்ளது. இந்த ஆர்வத்தை தூண்டி, அதற்கு மேலும் தீனி போடும் விதமாக பல விதமாக போட்டியாளர்கள் பட்டியல்கள் சோஷியல் மீடியாவில் உலா வருகின்றன.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரபல சன்டிவி செய்தி வாசிப்பாளரும் பங்கேற்கிறார்... யாருன்னு பாருங்க!

English summary

Vijay tv released new promo video for bigg boss tamil season 5. in this video kamal spoke that all are not true. here nobody want to see the truth. five days to go...bigg boss. lot of fans like this new promo video.