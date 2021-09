சென்னை: நடிகை பிரியா ராமன் பிக் பாஸ் சீசன் 5ல் போட்டியாளராக கலந்து கொள்ளப் போவதாக உறுதியான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் பிரியா ராமன் பெயர் அடிபட்ட உடனே நெட்டிசன்கள் ஏகப்பட்ட ட்ரோல்களை போட ஆரம்பித்து விட்டனர்.

போன பிக் பாஸ் சீசனில் நடிகை ரேகா கலந்து கொண்டு முதல் ஆளாக வெளியேறியதை போல வரும் பிக் பாஸ் சீசனில் முதல் ஆளாக வெளியேறும் நபராக நடிகை பிரியா ராமன் களமிறங்க போகிறாரா என கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Actress Priya Raman trolled by Bigg Boss Tamil fans even her name is not officially announced from the team. If Priya Raman enters into the show she may be the first eviction fans predicts in social media.