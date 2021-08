பிக்பாஸ் சீசன் 5 ப்ரோமோ எப்போ... பரபரப்பான ஹாட் அப்டேட்

சென்னை : பிக் பிரதர் நிகழ்ச்சியின் மொழியெர்ப்பான பிக்பாஸ் பலரின் மனம் கவர்ந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்து வருகிறது. டிவி ரியாலிட்டி ஷோக்களிலேயே அதிக ரசிகர்களை கொண்ட நிகழ்ச்சியும் இதுதான். இந்தியில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் பல்வேறு மாநில மொழிகளிலும் இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நான்காவது சீசன் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நிறைவடைந்தது. இதில் ஆரி டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார். கொரோனாவால் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட மலையாளம் மற்றும் கன்னட பிக்பாஸ் ஷோக்களின் இறுதிப் போட்டியும் சமீபத்தில் அடுத்தடுத்து நடத்தி முடிக்கப்பட்டது.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 4 தாமதமாக அக்டோபர் மாதம் துவங்கப்பட்டு, ஜனவரியில் முடிவடைந்தது. ஆனால் சீசன் 5 எப்போதும் போல ஜுன் மாதத்தில் துவங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டும் கொரோனா உச்சம் தொட்டதால் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

bigg boss tamil season 5 promo shooting will be this week. follow this new logo of this programme will revealed on august 27th 7 pm. after that bigg boss promo release to be expected from vinayagar chadurthi.