உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்பில் பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்... கூலாக வந்த கமல்... டைட்டில் வின்னர் யார்?

சென்னை: நடிகர் கமல் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்றுடன் முடிவுக்கு வருகிறது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசனின் டைட்டில் வின்னர் யார் என்பதை தெரிந்துகொள்ள பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றனர்.

இறுதிப்போட்டிக்கு ஷிவின், விக்ரமன், அசீம் மூவர் மட்டுமே தகுதிப் பெற்றுள்ளதால் இவர்களில் யார் வேண்டுமானாலும் டைட்டில் வெல்லலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

இன்று மாலை 6 மணிக்கு விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாக உள்ள பிக் பாஸ் சீசன் 6ன் இறுதி நாளுக்கான முதல் ப்ரோமோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 105th day. The Bigg Boss season 6 finale will be telecasted at 6 PM today. In this case, the first promo has been released now.