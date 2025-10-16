Bigg Boss 9: பிக்பாஸை 9 நிறுத்துங்க.. கேஸே போட்டுட்டாங்க.. ஒரே அசிங்கமா இருக்கு..
ஹைதராபாத்: நாடு முழுவதும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு எதிராக, கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றுகிறோம் என்று கூறுபவர்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. திருமணமாகாதவர்களையும், திருமணமானவர்களையும் சில நாட்கள் ஒரே அறையில் அடைத்து வைப்பது சரியல்ல என்றும், இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆபாசம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் நீண்ட நாட்களாகவே விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
என்றாலும், நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இந்தி உட்பட நாட்டின் பல்வேறு பிராந்திய மொழிகளில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை எந்த தடங்கலும் இல்லாமல் ஒளிபரப்பி வருகின்றனர். இந்தி, தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் இந்த ஆண்டு பிக்பாஸ் சீசன் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. தெலுங்கில் எட்டு சீசன்களை நிறைவு செய்த பிக்பாஸ், இந்த ஆண்டு ஒன்பதாவது சீசனில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.கடந்த செப்டம்பர் 7 அன்று அக்கினேனி நாகார்ஜுனா தொகுத்து வழங்க இந்த சீசன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. ஆரம்பத்தில் 9 பிரபலங்கள் மற்றும் 6 பொதுமக்களுடன் மொத்தம் 15 போட்டியாளர்களுடன் பிக்பாஸ் தெலுங்கு 9 துவங்கியது. பின்னர் திவ்யா நிஹிதா வைல்ட் கார்டு மூலம் உள்ளே நுழைந்தார்.
பிரசன்யே இங்கதான்: கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை திவ்வேலா மாதுரி, ரம்யா மோக்ஷா காஞ்சர்லா, ஸ்ரீனிவாஸ் சாய், நிகில் நாயர், கௌரவ் குப்தா, ஆயிஷா ஜீனத் ஆகியோர் வைல்ட் கார்டு மூலம் நுழைந்தனர். புதிதாக வைல்ட் கார்டு மூலம் நுழைந்தவர்களையும் சேர்த்து, தற்போது பிக்பாஸ் தெலுங்கு 9 இல் போட்டியாளர்களின் எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்துள்ளது. வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வந்த பிக்பாஸ் தெலுங்கு 9 நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியை தடை செய்யக் கோரி சிலர் ஹைதராபாத் ஜூப்ளி ஹில்ஸ் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். குறிப்பாக ரீத்து சவுதரி மற்றும் திவ்வேலா மாதுரி ஆகியோரை போட்டியாளர்களாக தேர்வு செய்ததற்கு அவர்கள் கடும் ஆட்சேபனை தெரிவித்தனர்.
புகார்: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை நிறுத்தக் கோரி, கஜ்வேலைச் சேர்ந்த கம்மாரி ஸ்ரீனிவாஸ், பி. ரவீந்தர் ரெட்டி, சுகுமார் ரெட்டி, சந்திரசேகர் ரெட்டி, ஸ்ரீனிவாஸ் ஆகியோர் ஹைதராபாத் ஜூப்ளி ஹில்ஸ் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆபாசம் ஊக்குவிக்கப்பட்டு, சமூகம் தவறான பாதைக்கு வழிநடத்தப்படுகிறது என்றும், இந்த ரியாலிட்டி ஷோ இளைஞர்களை தவறான பாதைக்கு இட்டுச் செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது என்றும், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மட்டுமின்றி, தொகுப்பாளர் அக்கினேனி நாகார்ஜுனா மீதும் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் சரியான மதிப்பீடுகள் இல்லாத நபர்களை ஏன் போட்டியாளர்களாக தேர்வு செய்கிறார்கள் என்று புகார்தாரர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், திவ்வேலா மாதுரி, ரீத்து சவுதரி போன்ற போட்டியாளர்களை நிகழ்ச்சியில் சேர்த்ததன் மூலம் என்ன செய்தியை தெரிவிக்க விரும்புகிறார்கள் என்றும் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.
முற்றுகை: இந்த நிகழ்ச்சியை உடனடியாக நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் பொதுமக்கள், மக்கள் அமைப்புகள், பெண்கள் அமைப்புகளுடன் இணைந்து பிக்பாஸ் வீட்டை முற்றுகையிடுவோம் என்றும் அவர்கள் எச்சரித்தனர். ஜபர்தஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான ரீத்து சவுதரி, சின்னத்திரை நடிகையாகவும், தொகுப்பாளினியாகவும் வலம் வருகிறார். எனினும், இவர் மீது ஆந்திராவில் ரூபாய் 700 கோடி நில அபகரிப்பு குற்றச்சாட்டு மற்றும் பந்தய செயலிகளை விளம்பரப்படுத்தியதற்காக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் நடிகர் தர்ம மகேஷ் மனைவி கௌதமி சவுதரி, ரீத்து பற்றி பரபரப்பான கருத்துக்களை வெளியிட்டதுடன், தனது கணவருடன் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதை வீடியோக்கள், புகைப்படங்கள், ஸ்கிரீன் ஷாட்கள் மூலம் ஊடகங்களில் வெளியிட்டார்.
எதிர்ப்புக்கு காரணம்: திவ்வேலா மாதுரி குறித்து பேசுகையில், அவர் உத்தர ஆந்திராவைச் சேர்ந்த முன்னாள் ஒய்.எஸ்.ஆர்.சி.பி தலைவர் மற்றும் எம்.எல்.ஏ துவ்வாடா ஸ்ரீனிவாஸின் காதலியாக பிரபலமானவர். டிக்டாக் வீடியோக்கள் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்கள் மூலம் சமூக வலைத்தளங்களில் அவர் பிரபலமடைந்தார். ஆனால், ஸ்ரீனிவாஸுக்கு ஏற்கனவே ஸ்ரீவாணி என்ற மனைவி மற்றும் ஹைத்ரி, நவீனா என்ற மகள்கள் இருந்தனர். திவ்வேலா மாதுரியுடன் தனது கணவர் திருமணத்திற்கு புறம்பான உறவு வைத்திருப்பதாகவும், அவள் எங்கள் வாழ்க்கையில் வந்த பிறகு ஸ்ரீனிவாஸுடன் எங்களுக்கு தூரம் அதிகரித்து விட்டதாகவும் ஸ்ரீவாணி தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இந்த விவகாரத்தில் கணவன்-மனைவி இடையே பிளவை ஏற்படுத்தியதாக திவ்வேலா மாதுரிக்கு எதிராக அப்போதே கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன என்பதை காரணமாக கூறுகிறார்கள்.
