நிஜமாவா சொல்றீங்க.. கடுமையாகும் விதிகள்.. விஜய் டிவி பிரபலங்களுக்கு நோ என்ட்ரி.. பிக்பாஸ் அப்டேட்!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இம்முறை கட்டுப்பாடுகளும் விதிகளும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியில் தொடங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், தமிழ் என பல்வேறு மொழிகளிலும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கப்பட்டது.

தமிழில் பிக்பாஸ் முதல் சீசன் நிகழ்ச்சி 2017 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. விஜய் டிவியில் எண்டோமால் நிறுவனத்தால் இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழ் சின்னத்திரை நிகழ்ச்சியின் மணி மகுடமாக இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி உள்ளது.

English summary

Biggboss Season 5 update: No entry for Vijay tv products this time. And many rules and regulations to be followed strictly in the coming episode it seems.