நொருங்கி போய்விட்டேன்...ட்ரோல் செய்தவர்களுக்கு அட்வைஸ் செய்த வெங்கடேஷ் பட்

சென்னை : தன்னை ட்ரோல் செய்த மீம் கிரியேட்டர்களுக்கு அட்வைஸ் செய்துள்ளார் செஃப் வெங்கடேஷ் பட். அதே சமயம் வெங்கடேஷ் பட் சொன்ன கருத்தை வரவேற்று சிலர் மீம் போட்டு, பாராட்டி உள்ளனர்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 நிகழ்ச்சியின் நடுவராக இருந்து வருகிறார் செஃப் வெங்கடேஷ் பட். கடந்த இரண்டு சீசன்களையும் தாமு மற்றும் வெங்கடேஷ் பட் நடுவர்களாக இருந்து நடத்தி வந்த நிலையில், சமீபத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகினார் செஃப் தாமு. இருந்தாலும் வெங்கடேஷ் பட் தொடர்ந்து நடுவராக இருந்து நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறார்.

குட்டி கவுனில் பழைய குஷ்பூ.. உங்க போட்டோவை போடுங்க.. உங்க பொண்ணு போட்டோ வேணாம்.. ரசிகர்கள் கமெண்ட்!

English summary

In cook with comali recent episode, Chef Venkatesh Batt told one lady was pregnant after watching cook with comali show. After that meme creators trolled his statement. He replied and adviced to meme creators.