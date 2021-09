வந்ததே 7 லட்சம் தான்… என்னம்மா இப்படி பண்றீங்க என்று புலம்பிய புகழ் !

சென்னை : கொடுக்குற தெய்வம் கூரையை பிச்சிக்கிட்டு கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்ம விஜய் டிவி புகழுக்கு நடந்து இருக்கிறது. 6 மணி நேரத்தில் 25 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்ததாக இணையத்தில் செய்திகள் வேகமாக பரவின.

ஆத்தாடி...எம்புட்டு பணம் என்று நாம் வாயை பிளந்தோமோ இல்லையோ... புகழ், 25 லட்சமா என்று வாயை பிளந்துள்ளார்.

வந்ததே 7 லட்சம் தான், ஏய்யா என்ன கொடுமைப்படுத்துறீங்க என்று புகழ் கூறியுள்ளார்.

English summary

Cooku With Comali 2' fame Pugazh and Abhishek Kumar who eventually upstaged him and won the title. The duo played the game without laughing for six hours and won the prize money of 25 Lakh