பாக்யலட்சுமி சீரியலில் குக் வித் கோமாளி பிரபலம் செய்த காரியத்தை பாருங்க

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் பிரபலமாக ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்களில் ஒன்று பாக்யலட்சுமி. குடும்ப தலைவியை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ள சீரியல். இந்த சீரியலில் வரும் பாக்யா கேரக்டர், பல குடும்ப தலைவிகளின் ஃபேவரைட் என்றே சொல்லலாம்.

விறுவிறுப்பாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த சீரியல் கடந்த ஓராண்டாக விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. 2020 ம் ஆண்டு ஜுலை மாத இறுதியில் துவங்கப்பட்ட இந்த சீரியல் தற்போது 250 எபிசோட்களை கடந்துள்ளது.

சூரரை போற்று இந்தி ரீமேக்...ரூ.30 கோடி சம்பளம் கேட்ட மாஸ் ஹீரோ

மூன்று வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவான கோபி, மனைவியை உதாசீனப்படுத்துவிட்டு, ராதிகாவுடன் நெருக்கமாக பழகுகிறார். எதிர்பாராமல் ராதிகாவும், பாக்யாவும் நண்பர்களாகி விடுகிறார்கள். இருவரிடமும் மாட்டிக் கொள்ளாமல் வாயில் வந்த பொய்யை சொல்லி சமாளித்து வரும் கோபி, இரண்டாவது மகன் எழிலிடம் மாட்டிக் கொள்கிறார்.

English summary

cook with comali fame rithika sung a her own voice in bagyalakshmi serial. she shares that video in instagram and asked apology for professional carnatic singers and music lovers. now, rithika signs in a new series titled chocolate which will air soon on sun tv.