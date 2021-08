வயிறு குலுங்க சிரிக்க ரெடியா இருங்க...மீண்டும் கலகலக்கும் குக் வித் கோமாளி

சென்னை : ரியாலிட்டி ஷோக்கள் நடத்துவதில் தொடர்ந்து முன்னணியில் இருந்து வருகிறது விஜய் டிவி. பல ரியாலிட்டி ஷோக்களை தொடர்ந்து நடத்தி, அதில் வெற்றியும் கண்டுள்ளது.

விஜய் டிவி.,யில் நடத்தப்படும் பிக்பாஸ், குக் வித் கோமாளி, சூப்பர் சிங்கர் போன்ற ரியாலிட்டி ஷோக்கள் மிகவும் பிரபலம். இவற்றில் வித்தியாசமான சமையல் நிகழ்ச்சியாக பலவரின் மனங்களையும் ஈர்த்தது, குக் வித் கோமாளி. இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை 2 சீசன்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

முதல் சீசனில் வனிதா விஜயக்குமாரும், இரண்டாவது சீசனில் கனியும் டைட்டில் வின்னராக தேர்வு செய்யப்பட்டனர். பிக்பாசை போல் இந்த நிகழ்ச்சியாலும் ஏராளமானோர் பிரபலமடைந்துள்ளனர். அப்படி கிடைத்த புகழின் மூலம் பலர் சினிமா வாய்ப்புக்களையும் பெற்றுள்ளனர்.

