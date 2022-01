அடுத்த என்டர்டைன்மென்ட் ரெடி...வந்தாச்சு குக் வித் கோமாளி சீசன் 3...ஹாட் அப்டேட் இதோ

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் அதிகமான ரசிகர்களைக் கொண்ட ரியாலிட்டி ஷோ என்றால் ஒன்று பிக்பாஸ், மற்றொன்று குக் வித் கோமாளி. இதில் கடந்த 105 நாட்களாக ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன் 5 ஷோ நேற்றோடு நிறைவடைந்து விட்டது.

இதனால் அடுத்த என்டர்டைன்மென்ட் என்ன, எப்போது துவங்குவார்கள் என அனைவரும் கேட்க துவங்கி விட்டனர். ஆனால் ரசிகர்களை கவருவதற்காக போட்டி போட்டுக் கொண்டு அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகளை தர விஜய் டிவி தயாராகி வருகிறது.

காலியான பிக் பாஸ் இடம்... புதிய சீரியலை களமிறக்கும் விஜய் டிவி

English summary

Vijay tv has planned to entertain the viewers continously. Before bigg boss ultimate, Vijay tv to start cook with comali season 3 from January 22nd. This programe will be telecasted at 8 pm.