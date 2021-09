இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் சிவாங்கி... நேரலையில் ரசிகர்களுக்கு நன்றி !

சென்னை : குக் வித் கோமாளி புகழ் சிவாங்கியை இன்ஸ்டாகிராமில் 4 மில்லியன் ஃபாலோவர்கள் பின்தொடர்கின்றனர்.

இதற்கு நன்றி கூறும் விதமாக இன்ஸ்டாகிராமில் நேரலையில் பேசிய சிவாங்கி, கடவுளுக்கும், ரசிகர்களுக்கும், நலம் விரும்பிகளுக்கும் நன்றி என்றார்.

அந்த ஒரு விஷயத்தில் லாக்கான நடிகை.. திடீரென்று விவாகரத்து மேட்டரில் இருந்து அந்தர்பல்டி அடித்தார்!

4 மில்லியன் என்ற சாதனையை தொட்ட சிவாங்கிக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்து கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Vijay tv cook with comali Sivaangi is immensely popular and her fans never fail to shower love on her. Sivaangi has recently gained 4 million followers on Instagram.