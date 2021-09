ஆகாயத்த நான் பார்க்கிறேன்...அந்தமானில் அந்தரத்தில் பறந்த டிடி...செம வைரல் வீடியோ

சென்னை : குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி சினிமா, டிவி சீரியல் ஆகியவற்றில் நடித்து வந்த திவ்யதர்ஷினி, டிடி என ரசிகர்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படும் திவ்யதர்ஷினி, ஜுலி கணபதி, நளதமயந்தி, விசில், சரோஜா, பவர் பாண்டி, சர்வம் தாள மயம் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

தற்போது துருவ நட்சத்திரம் படத்தில் நடித்து வரும் டிடி, ராதிகாவின் ராடன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த செல்வி, அரசி ஆகிய சீரியல்களிலும் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ளார். பிறகு விஜய் டிவி.,யில் இணைந்து காஃபி வித் டிடி, ஜோடி நம்பர் ஒன் உள்ளிட்ட பல புகழ்பெற்ற டிவி ஷோக்களை தொகுத்து வழங்கி உள்ளார்.

DD shared a video of her flying over the sea. It's going viral. Millions of likes are accumulating. she also praises andaman tourism.