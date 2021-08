பாரதி கண்ணம்மாவில் மீண்டும் காதல் காட்சிகள்...வெண்பாவுக்கு பிரேக் கொடுத்தாச்சா ?

சென்னை : விஜய் டிவி சீரியல்களில் டாப் லிஸ்டில் இருக்கும் சீரியல் பாரதி கண்ணம்மா. இது மலையாள டிவி சேனலில் ஒளிபரப்பான கருத்தமுத்து சீரியலின் ரீமேக் தான். சில விஷயங்கள் லாஜிக் இல்லாமல் இருந்தாலும் அதிக சுவாரஸ்யங்களுடன் கலந்து கதை நகர்வதால், சின்னத்திரை ரசிகர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இதில் பாரதியாக அருண் பிரசாத்தும், கண்ணம்மாவாக ரோஷினி ஹரிபிரியனும், வெண்பாவாக ஃபரீனா ஆசாத்தும் நடித்து வருகின்றனர். கருப்பாக இருக்கும் பாரதியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார் டாக்டராக இருக்கும் பாரதி. ஆரம்பத்தில் கண்ணம்மாவை ஏற்காத மாமியார் சவுந்தர்யா, பிறகு அதிக பாசம் காட்டுகிறார். ஆனால் அவரை ஒரு தலையாக காதலித்து வரும் தோழியான டாக்டர் வெண்பா, பல சதி வேலைகள் செய்து பாரதியையும் கண்ணம்மாவையும் பிரிக்கிறார்.

பாரதியின் சந்தேகத்தால், கர்ப்பிணியாக வீட்டை விட்டு வெளியேறும் கண்ணம்மாவிற்கு இரட்டை குழந்தை பிறக்கிறது. அதில் ஒன்றை சவுந்தர்யா எடுத்துச் சென்று வளர்க்கிறார். இரட்டைக் குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை அப்பாவிடமும், மற்றொரு குழந்தை அம்மாவிடமும் வளர்கின்றன. பாரதியிடம் வளரும் ஹே படிக்கும் பள்ளியிலேயே சமையல் அம்மாவாக வேக்கு சேர்கிறார் கண்ணம்மா. இருக்கும் பாசம் ஏற்படுகிறது. இதனால் அவர்களை பிரிக்க ஹேமாவை அமெரிக்கா அழைத்துச் செல்ல முயற்சிக்கிறார் பாரதி.

English summary

Because of Farina azad's pregnancy in real life, venba character may take break from Barathi Kannamma serial for some time. Here after story will move around the barathi, kannamma and their children.