இடம் மாறிய குழந்தைகள்... பாரதி கண்ணம்மாவில் அடுத்து இது தான் நடக்க போகுதா ?

சென்னை : அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட், சஸ்பென்ஸ் என சுவாரஸ்யமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல். சமீப நாட்களாக ஒளிபரப்பாகும் எபிசோட்களை பார்க்கும் போது, ஜெய்சங்கர் நடித்த குழந்தையும் தெய்வமும் படத்தை கலரில் பார்ப்பது போன்ற தோற்றம் கூட சிலருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

வில்லியான டாக்டர் வெண்பா ரோலில் நடிக்கும் ஃபரீனா ஆசாத் நிஜத்தில் கர்ப்பமாக இருப்பதால் அவருக்கு பிரேக் கொடுப்பதற்காகவோ என்னவோ, கதை சற்றே டிராக் மாறி உள்ளது. பாரதி, கண்ணம்மா இடையேயான காதல் காட்சிகளால் மீண்டும் இருவரும் சேரப் போகிறார்கள் என ரசிகர்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்தனர். தற்போது பாரதி, கண்ணம்மா மற்றும் குழந்தைகளை மட்டும் வைத்தே கதை நகர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

With the introduction of the new Akhilan, Bharathi, Kannamma and the children all attend the baby shower of Anjali as one family. Actor Sukesh is to replace Akhilan character.