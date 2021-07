கண்ணாடி புடவையில்.. கையைத் தூக்கி மாடிப் படியில் வச்சு.. திவ்யா கணேஷ் செம!

சென்னை : மாடர்ன் உடையில் வந்தாதான் கவர்ச்சியா ..இங்க பாருங்க என சேலையில் செவசெவன்னு ஒரு கலக்கல் போட்டோஷூட் நடத்தியுள்ளார் திவ்யா கணேஷ்.

திவ்யாவின் கோலத்தைப் பார்த்து நாங்க கூட பார்த்ததும் வேற ஏதோனு நினைச்சிட்டோம்னு கலாய்க்க்கிறார்கள் நெட்டிசன்கள்.

பெண் குழந்தைக்கு ஆர்யா அப்பா ஆகிட்டார்...நான் மாமா ஆகிட்டேன்... சந்தோஷமாக அறிவித்த விஷால்

மொட்டை மாடியில மாடிப்படியில் கைய தூக்கிட்டு இப்படியே இருந்தா உங்களுக்க கை வலிக்குதோ இல்லையோ பார்க்குறவங்களுக்கு ஏதேதோ தோணுதுன்னு ரசிகர்களுக்கு கமெண்ட்களில் ஜொள்ளும் ஓடுது.

English summary

Actress Divya Ganesh is a versatile actress. She is coming from Media background and is doing a big role in Baghyalakshmi serial. She has done a saree photo shoot.