இந்தாளுக்கு போன் வேணாம்மா? நான் தப்பா சப்போர்ட் பண்ணிட்டேன்..பின் வாங்கிய கோபிநாத்

நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் சுவாரஸ்யம், மனைவி தனக்கு செல்போனை தரவில்லை என்று புகார் அளித்த கணவர் சொன்னதை நம்பி கோபிநாத் வாக்குவாதம் செய்தார்.

ஒரு கட்டத்தில் மனைவி, மிகவும் சாதாரணமாக, சார் இவர் செல்போனில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடுகிறார் என்று சொல்ல திகைப்பான கோபிநாத் இவருக்கு போனே வாங்கி தராதீங்கன்னு ஜகா வாங்கினார்.

நான் கூட என்னமோ ஏதோன்னு இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டேன், ஆன் லைன் ரம்மி விளையாடுகிறாம்ல என்று தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக்கொண்டார்.

English summary

Interestingly, on the show Neeya Nana, Gopinath argued by believing the husband who had complained that his wife had not given him his cell phone. At one point, the wife, very casually, said, "Sir, he is playing online rummy on his cell phone," and Jaga asked Gopinath, "don't you buy him a phone?"