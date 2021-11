மீண்டும் கர்ப்பம்...ஆல்யாவால் ராஜா ராணி 2 சீரியலில் வரப் போகும் மாற்றம் இது தானாம்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பான புகழ்பெற்ற சீரியல்களில் ஒன்று ராஜா ராணி. இதில் செம்பா கேரக்டரில் நடித்து சின்னத்திரை ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்தவர் நடிகை ஆல்யா மானசா.

இந்த சீரியலில் நடிக்கும் போதே லீட் ரோலில் நடித்த சஞ்சீவ்வுடன் ஆல்யாவிற்கு காதல் ஏற்பட்டது. சரியான ஜோடி என அனைவராலும் புகழப்பட்ட இவர்கள் 2019 ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

திருமணமாகி இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 2020 ல் மார்ச் மாதம் இவர்களுக்கு அயிலா சையது என்ற மகள் பிறந்தாள். சோஷியல் மீடியாவில் படு ஆக்டிவான ஆல்யா, தனது மகளின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகள் மற்றும் சஞ்சீவ் உடனான காதல் ஆகியவற்றை வீடியோ மற்றும் ஃபோட்டோக்களாக வெளியிட்டு வருகிறார்.

English summary

Recently Sanjeev revealed that his wife and ctress Alya manasa was pregnant second time. now alya was playing police officer role in raja rani 2 serial. so she asked serial to do some changes in serial and she will continue in this serial.