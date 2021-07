எழிலிடம் கையும் களவுமாக சிக்கிக் கொண்ட கோபி...பாக்யலட்சுமியில் அடுத்து என்ன நடக்கும் ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் விறுவிறுப்பான தொடர்களில் ஒன்று பாக்யலட்சுமி. இதில் பலரும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த தருணம் தற்போது வந்து விட்டது. ப்ரோமாவை பார்த்து விட்டு, இந்த காட்சி எப்போது ஒளிபரப்பாகும் என காத்திருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள்.

இந்த சீரியலில் பாக்யலட்சுமியின் கணவராக வரும் கோபி, மனைவிக்கு தெரியாமல் அவரது தோழியுடன் நெருக்கமாக பழகி வருகிறார். இருவரையும் ஏமாற்றி வாழ்ந்து வரும் கோபி, தனது இரண்டாவது மகன் எழிலிடம் கையும் களவுமாக மாட்டிக் கொள்ளும் காட்சியை காட்டி ப்ரோமோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா நிதிக்கு ரூ.25லட்சம் கொடுத்தாச்சு.. அபராதமெல்லாம் கட்ட முடியாது.. ஹைகோர்ட்டில் விஜய் தரப்பு!

English summary

Bagyalakshmi tv serial latest promo increased the TRB of this serial. Did ezhil opened his father's affair with another lady to bagya, what next in this serial. fans eagerly waiting to see.