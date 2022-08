ட்விஸ்ட்ன்னா இது தான் ட்விஸ்ட்...கோபிக்கு பாக்யா வச்சு செம ஆப்பு...இதை யாருமே எதிர்பார்க்கல

சென்னை : விஜய் டிவி சீரியல்களிலேயே எதிர்பாராத பல திருப்பங்களுடன், மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருப்பது பாக்யலட்சுமி சீரியல் தான். எப்போதெல்லாம் ரசிகர்கள் கொஞ்சம் டல் அடிப்பதாக உணர்கிறார்களோ எப்போதெல்லாம் கரெக்ட்டாக சரியான ட்விஸ்ட் வைத்து சபாஷ் வாங்கி விடுகிறார் டைரக்டர்.

தற்போதும் பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அது தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. விஜய் டிவி சீரியல்களில் தற்போது இந்த சீரிலுக்கு தான் அதிக டிஆர்பி இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. தினம் தினம் அடுத்து என்ன எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்களிடம் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.

பாக்யா - கோபிக்கு டைவர்ஸ் ஆகி விட்டது. அடுத்து பாக்யா என்ன செய்ய போகிறார்? கோபி - ராதிகா கல்யாணம் நடக்குமா? என அனைவரும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில், ஓட்டலில் எழிலுடன் சென்று பிரியாணி, சிக்கன் என சாப்பிட்டு விட்டு வீட்டிற்கு வருகிறார் பாக்யா.

ராதிகாவை சந்திக்கும் பாக்யா...பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது ?

English summary

Vijay tv released new promo for Baghyalakshmi serial this week episode. In this promo, Gopi try to pull out Baghya. But in the suitcase, Baghya packed Gopi's things instead of here. Whole family shocked on this and Baghya asked why she would go out from the home.