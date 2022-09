அட சீரியல் தானே எதுக்கு இந்த பில்டப்..வானத்தை போல சீரியலை பார்த்து கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை : தமிழ் சின்னத்திரையில் முக்கியமான சீரியல்களில் ஒன்று வானத்தைப்போல.

அண்ணன் தங்கை பாசத்தை மையமாக வைத்து திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சீரியில் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில்.

இந்த சீரியல் திங்கள் முதல் சனி வரை தினமும் இரவு 8 மணிக்கு சன்தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

English summary

Sun TV Added the Fiction Vanathai Pola on 7 December 2020 With Thaman Kumar as Chinrasu and Swetha Khelge as Tulasi, Both Replaced Later with Maanya Anand and Shreekumar. Fans who trolled the serial