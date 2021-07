மேடிட்ட வயிற்றுடன்.. ஒற்றைக் காலைத் தூக்கி.. ஸ்டைலாக ரீல்ஸ் போட்ட பரீனா

சென்னை : கர்ப்ப காலத்துல குனிஞ்சி நிமிர முடியாதுல்ல.. அதான் இப்படி என்று அசால்டாக வீடியோ போட்டு அசத்தியுள்ளார் பரீனா.

கம்மலை காதில் மாட்டும்போது அது கீழே விழுந்து விடுகிறது. அதை எடுக்க ஸ்டைலாக காலைத் தூக்கி எடுத்து வீடியோ போட்டுள்ளார் பரீனா.

இந்த வழியும் ஈசியா தானே இருக்கு இனி நாங்களும் பின்பற்றுவோம் என ரசிகர்களும் குறும்புத்தனமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

மெத்தையில் மல்லாக்க படுத்தபடி போட்டோ.. திட்டிய ரசிகர்..

English summary

Bharathi Kannamma fame Actress Farina Azad announces pregnancy with a cute post and shared her excitement with fans on social media. She Shared a picture of hers with the baby bump, and wrote, “Yes WE ARE PREGNANT".