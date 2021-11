நலமாக இருக்கிறேன்... ரசிகர்களுக்கு நன்றி சொன்ன பாரதி கண்ணம்மா வெண்பா

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் டாப் ரேட்டிங் சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. பலரின் ஃபேவரைட் சீரியலாக இந்த சீரியல் அமைந்துள்ளது. விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியலில் இது தான் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

இந்த சீரியலில் வில்லியாக வெண்பா கேரக்டரில் நடித்து வருபவர் ஃபரீனா ஆசாத். அழகான வில்லிகளில் நம்பர் ஒன் இவர் தான். இந்த சீரியலில் லீட் ரோல் கண்ணம்மாவிற்கு எந்த அளவிற்கு ரசிகர்கள் இருக்கிறார்களோ, அதே அளவிற்கு இவருக்கும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

வேற லெவல் வெண்பா... பாரதி கண்ணம்மா ஃபரீனா ஆசாத்தின் அசத்தல் பாத் டப் ஃபோட்டோஷுட்

English summary

Farina azad gave birth baby boy yesterday. today she shared her photo and thanked fans for their lovable wishes. farina said that its normal delivery. she will be come back soon.