அச்சச்சோ...என்ன சொல்றீங்க...பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து விலகுகிறாரா வெண்பா?

சென்னை : விஜய் டிவியில் ., ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபல சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. சமீப காலமாக இந்த சீரியல் தான் டிஆர்பி ரேட்டிங், செய்திகள் என அனைத்திலும் டாப்பில் இருந்து வருகிறது. இந்த சீரியலுக்கு ரசிகர்களும் அதிகம்.

இந்த சீரியலில் ஹீரோயின் கண்ணம்மாவிற்கு எவ்வளவு ரசிகர்கள் இருக்கிறார்களா அதே அளவிற்கு வில்லி வெண்பாவிற்கும் ரசிகர்கள் ஏராளமாக உள்ளனர். இதில் டாக்டர் வெண்பா கேரக்டரில் நடிகை ஃபரீனா ஆசாத் நடித்து வருகிறார்.

After Farina azad announced her pregnancy, rumours spread that she would quit from bharathi kannamma serial. Recently Farina put full stop to these rumours and promised she would continue in serial.