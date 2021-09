பிக்பாஸ் சீசன் 5... இவர் தான் முதல் கன்ஃபார்ம் போட்டியாளரா ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோவான பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நான்கு சீசன்கள் நிறைவடைந்து விட்டது. நான்காவது சீசனின் இறுதிப் போட்டி ஜனவரி மாதம் தான் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது.

Bigg Boss Tamil season 5 Promo 2 | Kamal Hassan

நான்காவது சீசன் முடியும் போதே, ஐந்தாவது சீசன் ஜுன் - ஜுலை மாதத்தில் துவக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த ஆண்டை போல் இந்த ஆண்டும் கொரோனா நோய் தொற்று பரவல் காரணமாக திட்டமிட்டபடி நிகழ்ச்சியை துவக்க முடியவில்லை.

இருந்தாலும் பிக்பாஸ் பற்றிய எதிர்பார்ப்பை குறைய விடாமல் செய்வதற்காக கடந்த 4 சீசன்களில் பங்கேற்ற போட்டியாளர்களை வைத்து பிக்பாஸ் ஜோடிகள் என்ற நிகழ்ச்சியை விஜய் டிவி நடத்தி வருகிறது. நெட்டிசன்களும் வழக்கம் போல் தங்கள் பங்கிற்கு, பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் பட்டியல் என அவ்வப்போது சில பெயர்களை வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்பி வந்தனர்.

English summary

Latest buzz says Actress Shakeela's daughter and transgender Mila has been confirmed as a contestant in Big Boss Season 5. Photos of Shakila and Mila standing outside the EVP Film City where the Big Boss house is being set up have recently gone viral.