சர்வைவர் ஷோவுக்கு பிறகு வேறமாறி மாறிட்டேன்.. காயத்ரி ரெட்டி ஷேர் செய்த லேட்டஸ்ட் புகைப்படம்!

சென்னை: மூன்றாம் உலகத்து ராணியாகவே சர்வைவர் ஷோவில் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்த காயத்ரி ரெட்டி கடைசியாக அந்த ஷோவில் இருந்து வெளியேறி விட்டார்.

நடிகர் அர்ஜுன் தொகுத்து வழங்கும் சர்வைவர் தமிழ் ஷோ ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

டாஸ்க் ரீதியில் பிக் பாஸை அந்த நிகழ்ச்சி தூக்கி சாப்பிட்டு வருகிறது.

பிரைவசி கேட்கக் கூடாது.. பிடிக்கலைன்னா வெளியே போ.. சர்வைவர் போட்டியாளர்களை மிரட்டுகிறாரா அர்ஜுன்?

English summary

Actor Gayathri Reddy shares Before and After photo after eliminate from Survivor Tamil reality show. She gave a tough competition in Third World for several weeks, her elimination shocks fans.