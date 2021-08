விரைவில் முடிய போகுதா பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்...பிரபல நடிகை கொடுத்த சூப்பர் அப்டேட்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான, அதிகமான ரசிகர்களை கவர்ந்த சீரியல்களில் ஒன்று பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ். கூட்டுக் குடும்ப உறவுகளை பற்றி சொல்லும் கதை. தங்களின் யதார்த்தமான நடிப்பால் இந்த சீரியலில் வரும் கேரக்டர்களை தங்கள் வீட்டில் ஒருவராகவே பார்க்க துவங்கி விட்டனர் ரசிகர்கள்.

2018 ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் துவங்கப்பட்ட இந்த சீரியல், தற்போது 550 எபிசோட்களை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. கிட்டதட்ட ஆனந்தம் படத்தின் கதை தான் என்றாலும், அதில் பல சுவாரஸ்யங்களை கலந்து சொல்லி வருகின்றனர்.

மூர்த்தி, ஜீவா, கதிர், கண்ணன் ஆகிய 4 அண்ணன்-தம்பிகள் பாசத்தை மிக அழகாக காட்டி உள்ளனர். திருமணமான புதிதில், தம்பிகளை வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு தனக்கு உள்ளதால் தங்களுக்கு குழந்தை வேண்டாம் என தனத்திடம் சொல்கிறார் மூர்த்தி. இதை தனமும் ஏற்றுக் கொண்டு, 3 தம்பிகளையும் வளர்த்து ஆளாக்குகிறார்கள்.

English summary

One of the fans asked Hema, who plays the character of Meena, has asked if the Pandian Stores serial is going to end soon . Hema replied that Pandian Stores did not say anything like this. So she has put an end to the rumors claiming that this information is false.