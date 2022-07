புதுவீட்டில் குடியேறும் கதிர் - முல்லை...அடுத்து கதிர் எடுக்க போகும் முடிவு...அந்த சீன் இதுக்கு தான்

சென்னை : விஜய் டிவி சீரியல்கள் அனைத்துமே தற்போது விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்றன. இதில் பாக்யலட்சுமிக்கு பிறகு விறுவிறுப்பில் பஞ்சமில்லாமல் நகர்வது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் தான்.

தனத்தின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்காக உறவினர்கள் ஒன்றாக குடி இருக்கையில் மும்லையின் மருத்துவ செலவிற்காக வாங்கிய பணத்தை கேட்டு கடன்காரர் வர, அவசரத்திற்காக மீனாவிடம் இருந்த பணத்தை வாங்கி கொடுக்கிறார் ஜீவா. இதனால் ஏற்பாடும் பிரச்சனை, வாக்குவாதம் முற்ற, வீடே கலவரமாகிறது.

இதன் முடிவாக கதிர், முல்லையை அழைத்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார். இந்த அதிர்ச்சியில் முத்திக்கு ஹார்ட்அடாக் ஏற்படுகிறது. ஆப்பரேஷனுக்கு பிறகு வீடு திரும்புகிறார். தனது நகைகளை அடகு வைத்து ஜனார்த்தனனிடம் பெற்ற கடனை அடைக்கிறார் தனம்.

English summary

In Pandian stores serial, Kathir and Mullai to come to new house. Mullai started tailoring and more money. Kathir - Mullai decided to develop tailoring as new business and they become success. This scenes will come in upocoming episodes.